Aydın Ayaydın, Savcı Sayan'a çağrı yaptı: "Tarif ettiğin kişinin ismini açıkla"

Savcı Sayan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Savcı Sayan "Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın olduğunu iddia edip her tarafta işini hallediyorsun. PKK ve FETÖ'yü idare ediyorsun, CHP'yi dizayn ediyorsun" derken, kimi kastettiği merak konusu oldu. CHP'li Ali Mahir Başarır ise "O isim Aydın Ayaydın mı?" sorusunu sordu. Aydın Ayaydın, Savcı Sayan'a tarif ettiği ismi açıklaması için çağrıda bulundu.

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AK Parti'nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın olduğunu iddia edip her tarafta işini hallediyorsun. PKK ve FETÖ'yü idare ediyorsun, CHP'yi dizayn ediyorsun. Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun. Beş kuruş vermeden büyük şirketlere yüzde 50 ortak oluyorsun. Devletin arazilerine doymuyorsun. Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler, rantlar sende. Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarabiliyorsun?" ifadelerini kullandı.

Sayan'ın kimden bahsettiği merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "O isim Aydın Ayaydın mı?" sorusunu sordu.

Son yerel seçimde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayaydın, Sayan'a çağrı yaparak kastettiği kişinin ismini açıklamasını istedi. Ayaydın'ın açıklaması şöyle:

"SAVCI SAYAN’A AÇIK ÇAĞRIDIR.

Sayın Savcı Sayan, Sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığınız açıklamada, içinde yer aldığınız AK Parti’ye ve bağlılığından kuşku duymadığınız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın görünen; ancak menfaati için çalışan, liderine ihanet eden ve muhalifleriyle iş birliği yapan sözde bir kişiden bahsetmektesiniz.

Sizi, Ağrılı mert bir ailenin mensubu olarak tanıyoruz. Ancak bu açıklamanızda ismini açıkça belirtmediğiniz sürece, ima ettiğiniz kişiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok değerli AK Parti mensubunun ve özellikle şahsımın ismi, çeşitli kulislerde ve siyaset dışı hesapları olan çevrelerin diline dolanmakta; bu da hem partimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan zarar vermektedir.

"Tarif ettiğiniz kişi kim ise ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur"

Tarif ettiğiniz kişi kim ise, kamuoyunu daha fazla meşgul etmeden ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur. Hatta elinizdeki tüm bilgi ve belgeleri, amasız fakatsız bir şekilde ilgili adli mercilere iletmeniz ve gereğinin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir.

Aksi takdirde, bu belirsizlik gereksiz tartışmalara ve asılsız spekülasyonlara zemin hazırlamakta; bu da doğrudan AK Parti’nin itibarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği duruşu tartışmaya açmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin gönlünde kaşıkla topladığı desteği, bu tür açıklamalarla kepçeyle dağıtmak, sadece Erdoğan karşıtlarının ekmeğine yağ sürer.

"İsmimi bu tür kirli işlere bulaştırmak isteyenlerle ilgili hukuki süreci başlatacağımın bilinmesini isterim"

Ben kendi adıma; hiçbir ilgim olmamasına rağmen, açık ya da örtülü bir şekilde, “çamur at, izi kalsın” mantığıyla ismimi bu tür kirli işlere bulaştırmak isteyenlerle ilgili hukuki süreci başlatacağımın bilinmesini isterim. Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim."