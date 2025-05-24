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İstanbul'da önemli zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İstanbul'da önemli zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile bir araya geldi - Resim: 0

İstanbul'da önemli zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile bir araya geldi - Resim: 1

İstanbul'da önemli zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile bir araya geldi - Resim: 2

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