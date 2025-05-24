Fenerbahçeli yıldız Osayi Samuel'in evini soyan kişinin eskort olduğu iddia edildi

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in evi soyuldu. Soygunu yıldız futbolcunun birlikte olmak için evine çağırdığı bir eskortun yaptığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Saat, cüzdan gibi değerli eşyaları çalınan futbolcu "eskort" iddialarına "Sezon bittiğinde herkesi, her şeyi ortaya çıkaracağım" sözleriyle yanıt verdi.

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Fenerbahçe'yle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in evi soyuldu. İddialara göre Nijeryalı futbolcunun evini soyan birlikte olmak için evine çağırdığı bir eskorttu.

Saat, cüzdan gibi değerli eşyaları çalınan 27 yaşındaki futbolcu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Eve gelen 'eskortun' Osayi Samuel'in eşyalarını çaldığı gibi iddialar bazı spor muhabirleri tarafından ima edildi.

Tüm bunlar büyük yankı uyandırırken, Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Osayi, "Her zamanki gibi sistematik olarak ismim lekeleniyor. Sezon bittiğinde herkesi, her şeyi ortaya çıkaracağım" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.