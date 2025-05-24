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Borsa manipülasyonu soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli için karar

Borsa manipülasyonu soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli için karar

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.

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Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş, adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından sorgulanan üç şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme heyeti, Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş’ın tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

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