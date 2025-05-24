'Yenidoğan Çetesi davası! Savcıyı tehdit fezlekesi hazırlandı...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik bir suikast planı hazırlandığı ortaya çıktı. Örgütün hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı olduğu hem de her türlü teknik desteğe sahip olduğu tespit edildi.

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Fezlekede, söz konusu yapının teknik bilgi sağlayabilen kamu görevlileri ve özel sektörden kişilere erişimi olduğu, ateşli silahlar bulundurabildiği ve “silahlı hafiyelik örgütü” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

MESAJLAR VE GÖRÜŞMELER SİLİNDİ

Örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin’in, Aylin Arslantatar ve diğer üyelerle yoğun iletişim içinde olduğu, telefon kayıtlarının ve geçmiş konuşmaların sistematik olarak silindiği tespit edildi. Telegram ve WhatsApp üzerinden gizli iletişim kurulduğu belirlendi.

HİYERARŞİK YAPI VE BASKI MEKANİZMASI

Fiziki ve teknik takip, iletişim tespitleri, ifadeler ve banka analizlerine dayanarak hazırlanan fezlekede, örgütün çıkar sağlamak ve şüphelileri korumak amacıyla adalet üzerinde baskı kurmaya çalıştığı, hiyerarşik yapının Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kurulduğu, Gökhan Güler ve Aylin Arslantatar’ın yöneticilik yaptığı vurgulandı.

Kamu görevlilerinin kişisel veri ve özel bilgileri örgüte aktardığı, örgütün adli ve idari süreçleri etkilemeye çalıştığı belirtildi.