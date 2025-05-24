BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  GÜNCEL

'Yenidoğan Çetesi davası! Savcıyı tehdit fezlekesi hazırlandı...

'Yenidoğan Çetesi davası! Savcıyı tehdit fezlekesi hazırlandı...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik bir suikast planı hazırlandığı ortaya çıktı. Örgütün hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı olduğu hem de her türlü teknik desteğe sahip olduğu tespit edildi.

Abone ol

Fezlekede, söz konusu yapının teknik bilgi sağlayabilen kamu görevlileri ve özel sektörden kişilere erişimi olduğu, ateşli silahlar bulundurabildiği ve “silahlı hafiyelik örgütü” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

MESAJLAR VE GÖRÜŞMELER SİLİNDİ

Örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin’in, Aylin Arslantatar ve diğer üyelerle yoğun iletişim içinde olduğu, telefon kayıtlarının ve geçmiş konuşmaların sistematik olarak silindiği tespit edildi. Telegram ve WhatsApp üzerinden gizli iletişim kurulduğu belirlendi.

HİYERARŞİK YAPI VE BASKI MEKANİZMASI

Fiziki ve teknik takip, iletişim tespitleri, ifadeler ve banka analizlerine dayanarak hazırlanan fezlekede, örgütün çıkar sağlamak ve şüphelileri korumak amacıyla adalet üzerinde baskı kurmaya çalıştığı, hiyerarşik yapının Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kurulduğu, Gökhan Güler ve Aylin Arslantatar’ın yöneticilik yaptığı vurgulandı.

Kamu görevlilerinin kişisel veri ve özel bilgileri örgüte aktardığı, örgütün adli ve idari süreçleri etkilemeye çalıştığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
100 milyonluk vurgun! Ev hanımlarını 'ek iş' vaadiyle dolandırdılar: Bakanlık logosuyla tehdit etmişler
100 milyonluk vurgun! Ev hanımlarını 'ek iş' vaadiyle dolandırdılar: Bakanlık logosuyla tehdit etmişler
Küllüoba'da bulunmuştu! 5 bin yıllık ekmek ile ilgili ilginç detay
Küllüoba'da bulunmuştu! 5 bin yıllık ekmek ile ilgili ilginç detay
Malta'da caddeye Atatürk'ün adı verildi! O sözü 3 dilde yazıldı!
Malta'da caddeye Atatürk'ün adı verildi! O sözü 3 dilde yazıldı!
Fenerbahçeli yıldız Osayi Samuel'in evini soyan kişinin eskort olduğu iddia edildi
Fenerbahçeli yıldız Osayi Samuel'in evini soyan kişinin eskort olduğu iddia edildi
KAAN'a yoğun ilgi! TUSAŞ tarih vererek, hedefi açıkladı
KAAN'a yoğun ilgi! TUSAŞ tarih vererek, hedefi açıkladı
Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor
Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor
Lahmacuna neler katmışlar neler! Bakanlık bir bir ifşaladı
Lahmacuna neler katmışlar neler! Bakanlık bir bir ifşaladı
Opel Frontera'da sıfır faizli finansman kampanyası
Opel Frontera'da sıfır faizli finansman kampanyası
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ’daki petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ’daki petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ağır yaralı
Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ağır yaralı