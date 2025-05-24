TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ’daki petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol haklarına ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) İstanbul ve Tekirdağ’daki toplam 27 bin 611 hektarlık kara sahasında petrol arama ruhsatı 2 yıl daha uzatıldı.

Ruhsat süresi, mevcut uzatmanın sona ereceği 26 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

ADANA’DAKİ RUHSATLAR SONA ERDİ

Ayrıca TPAO'nun Adana ilinde yer alan iki ayrı ruhsatının süreleri tamamlandı:

🔸 "AR/TPO/O34-b" pafta numaralı ruhsat 18 Nisan tarihinde,

🔸 "AR/TPO/O34-c" pafta numaralı ruhsat ise 11 Mayıs tarihinde sona erdi.