'Huzur İstanbul' uygulamasında bin 35 şüpheli gözaltına

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 23 Mayıs’ta düzenlediği "Huzur İstanbul" uygulamasında 1035 kişi gözaltına alındı. İki aşamalı operasyona 2 bin 848 polis katıldı. Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 1 MP5, uyuşturucu ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

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İstanbul genelinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” denetimlerinde bin 35 şüpheli gözaltına alındı. İki aşamalı yapılan uygulamaya 2 bin 848 polis katıldı.

Uygulamanın ilk aşamasında 1460 personel, bir polis helikopteri ve 5 deniz botu desteğiyle 215 sabit noktada 20.00-22.00 saatleri arasında yol kontrolü yapıldı. İkinci aşamada ise 1388 polis 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Toplam 331 bin 151 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, aralarında 524 aranma kaydı bulunan şüphelinin de yer aldığı bin 35 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah (MP5), 6 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 116 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1820 gram uyuşturucu, 370 hap, 613 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.

Yabancı uyruklu 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Umuma açık 149 iş yeri denetlenirken, çok sayıda eksiklik ve ihlalle ilgili tutanak tutuldu.

Trafik uygulamalarında 44 bin 183 araç ile 2 bin 845 motosiklet kontrol edildi. Bu kapsamda 2 bin 623 araç ve motosikletle ilgili işlem yapılırken, 7 sürücüye yaptırım uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda toplam 652 bin 822 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.