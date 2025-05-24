TCMB döviz rezervlerinde son beş haftanın zirvesi

TCMB'nin döviz rezervleri, 16 Mayıs haftasında 4,2 milyar dolar artarak 65,4 milyar dolara yükseldi. Böylece döviz rezervleri son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv pozisyonunda dikkat çekici bir toparlanma kaydetti. Banka’nın 16 Mayıs haftasına ilişkin yayımladığı haftalık rezerv verilerine göre, döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolarlık artışla 61 milyar 222 milyon dolardan 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi. Bu seviye, son beş haftanın en yüksek döviz rezervi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomim'in haberine göre, altın rezervlerinde aynı hafta içinde düşüş yaşandı. Altın rezervleri, 83 milyar 121 milyon dolar seviyesinden 80 milyar 256 milyon dolara geriledi. Böylece toplam brüt rezervler, 1 milyar 314 milyon dolarlık net artışla 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi.