BIST 9.356
DOLAR 39,03
EURO 44,33
ALTIN 4.217,82
HABER /  DÜNYA

Almanya'da tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı

Almanya'da tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı

Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Abone ol

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e sert yanıt
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e sert yanıt
Güney Afrika'dan Trump'a yanıt: Bu yıl öldürülen 6 çiftçiden 5'i siyahi
Güney Afrika'dan Trump'a yanıt: Bu yıl öldürülen 6 çiftçiden 5'i siyahi
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 177 bin liraya çıktı
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 177 bin liraya çıktı
Aydın Ayaydın'dan Ali Mahir Başarır'a tepki: Akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir
Aydın Ayaydın'dan Ali Mahir Başarır'a tepki: Akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir
Fahrettin Altun: Bizim için bir beka meselesi
Fahrettin Altun: Bizim için bir beka meselesi
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek
Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Yunan devini eleyerek finale yükseldi
Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Yunan devini eleyerek finale yükseldi
Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti! Anlaşma İstanbul'da yapılmıştı
Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti! Anlaşma İstanbul'da yapılmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
“Yenidoğan Çetesi” davasında suikast planı fezlekede yer aldı
“Yenidoğan Çetesi” davasında suikast planı fezlekede yer aldı
Özel: Salı gününe kadar Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel: Salı gününe kadar Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım