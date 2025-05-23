Özel: Salı gününe kadar Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki Salı günü İstanbul'daki belediyelerin yapmadığı işlemleri Sayıştay'ın belirttiği şekilde açıklayacağını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davanın duruşmasına katıldı.

İMAMOĞLU'NU DA ZİYARET ETTİ

Duruşma sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret eden Özel, ardından ise cezaevi çıkışında bir açıklama yaptı.

'SAYIŞTAY'IN 'İŞLEM YAPIN' DEYİP, BUNLARIN YAPMADIĞI İSTANBUL'DAKİ BELEDİYELERİ AÇIKLAYACAĞIM'

Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Önümüzdeki Salı, Sayıştay'ın 'İşlem yapın' deyip, bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salı'ya kadar AK Partili belediyelere operasyon yaparsa, Fatih Belediyesi'nden başlayacağım. Üç yıldır, iki yıldır bunlara operasyon yapılması gerektiği halde beklettiğiniz dosyaları haftaya Salı açıklayacağım. Bak yine benim tavsiyem. Belediye Başkanını çağır gelsin. Öyle evine gitme, çoluğunu çocuğunu ürkütme, korkutma. Çağır, ifadesini al, orada ismi geçen herkesi gözaltına al. Getir, hadi bakalım bir gün şurada onları tutuklu yatır göreyim.

"FATİH BELEDİYESİ'NİN SAYIŞTAY RAPORLARI ELİMDE"

Fatih'ten başlıyoruz. Açık oynuyoruz Akın Bey. Fatih Belediyesi'nin Sayıştay raporları elimde. Üç senedir söylüyorum bir şey yapılmıyor denilen raporlar elimde. Fatih Belediyesi'ni alıyor musun, almıyor musun göreyim. İnsan gibi çağır ama. Öyle insanlık onuruna aykırı muameleyi Fatih Belediye Başkanı'na da yapman doğru değil. Hiçbir belediye başkanına yapma. Biz yönetiyor olsak ülkeyi sana bunu yaptırmam zaten de. Yönetenlerde iş yok. Seni Türkiye Başsavcısı gibi veya böyle işte hukuk devleti olmayan yerde kendince düzen tutturmuş zorbanın temsilcisi gibi iş yapıyorsunuz. Çok net söylüyorum, çok net. Bu kadar haksızlık, milletin vicdandan döndü, dönüyor, dönecek."