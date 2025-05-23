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Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

Kırıkkale'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi yaralandı.

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İbrahim B. (64) Sanayi Mahallesi Şehit Murat Çetin Sokak'ta 06 MJS 35 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sırasında araçta bulunan ve hafif yaralanan sürücünün eşi Firdevs B. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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