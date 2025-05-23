Merkez Bankası toplam rezervi 145,6 milyar dolara ulaştı

TCMB'nin açıkladığı haftalık verilere göre, 16 Mayıs itibarıyla brüt döviz rezervleri 4,18 milyar dolar artışla 65,4 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri 2,87 milyar dolar azalarak 80,3 milyar dolara geriledi; böylece toplam rezervler 1,31 milyar dolar artışla 145,7 milyar dolara ulaştı.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 16 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar yükselişle 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Mayıs'ta 61 milyar 222 milyon dolar seviyesinde göründü.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 865 milyon dolar azalışla 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.