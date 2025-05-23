Trump'tan Apple'a şok: En az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'dan iPhone telefonları ABD'de üretmesini aksi halde yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılaşacağını söyledi.

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Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, “Apple'dan Tim Cook'a uzun zaman önce Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone'larının Hindistan'da ya da başka bir yerde değil Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesini ve birleştirilmesini beklediğimi bildirmiştim. Eğer durum böyle değilse, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmeli" dedi.

Trump geçen hafta Orta Doğu gezisi sırasında Apple'ın CEO'su Cook'a, şirketin ABD'de satılacak iPhone'ları Hindistan'da yeni inşa edilen tesislerde üretme planından hoşnut olmadığını söylemişti.