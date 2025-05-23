Suudi Arabistan'dan Baykar ile milyar dolarlık anlaşma sonrası sürpriz hamle!

SUUDİ ARABİSTAN, 2 yıl önce Baykar ile anlaşma imzalayarak AKINCI TİHA üretimi için tesis kuracağını açıklamıştı. ABD, Riyad'ın 200 adet ABD SİHA'sı almak için görüşmeler yaptığını bildirdi.

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Kendi topraklarında AKINCI TİHA üretmek için Baykar şirketiyle 3 milyar doları aşkın sözleşmeye imza atan Suudi Arabistan, 18 Temmuz 2023 tarihindeki bu anlaşmadan yaklaşık 2 yıl sonra kritik bir satın alımı gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Riyad yönetimi, 200 adet Amerikan SİHA'sı tedariki amacıyla General Atomics şirketiyle görüşme yürütüyor. Suudi Arabistan, ABD'den 142 milyar dolar değerinde silah-mühimmat ve platform alacağını ilan ederek geçtiğimiz günlerde tarihin en büyük savunma anlaşmasını imzalamıştı.

General Atomics şirketi sözcüsü Mark Brinkley, ABD merkezli yayın organı Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, Riyad yönetimiyle 200 adede kadar MQ-9 SİHA satışı konusunda görüşme yürüttüklerini bildirdi. Brinkley, Suud'a satılacak pakette MQ-9B SkyGuardian tipi SİHA'ların da bulunacağını kaydetti.

ABD medyasına göre bu yöndeki müzakereler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile ABD Başkanı Donald Trump arasında imzalanan devasa savunma anlaşması kapsamında gerçekleşiyor.

Riyad'ın 200 SİHA almasıyla 46 bin yeni istihdam oluşacağını savunan Brinkley, siparişin ABD ekonomisi üzerinde önemli bir etki yaratacağını söyledi. General Atomics yetkilisi, Riyad'a çıkarılacak faturanın kaç milyar dolar olacağı konusunda bir bilgi vermemdi.

Suudi Arabistan'ın bu ölçekte bir satın alımı aslında uzun süredir planladığı belirtiliyor. General Atomics şirketi üst yöneticisi David Alexander, şubat ayında yaptığı açıklamada, Riyad'la şirket tarihinin en büyük uluslararası sözleşmesi için görüşme yürüttüklerini söylemişti.

'BU SAYI TAKTİK İHTİYAÇLARI FAZLASIYLA AŞIYOR'

MQ-9 Reaper tipi SİHA, Yemen'de Husiler tarafından sık sık düşürülmesi sonucu gündeme geliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten buyana Husiler tarafından vurularak düşürülen Amerikan MQ-9 sayısı 20'yi aştı.

Gelişmiş Amerikan SİHA'larını doğrudan satın alırken Baykar'ın AKINCI TİHA'sını yerel olarak üretme amacındaki Riyad, kalabalık bir insansız hava aracı filosu oluşturmayı hedefliyor.

AKINCI TİHA

Amerikan Breaking Defense'e konuşan savunma analisti Kristian Alexander, bu kadar büyük sayıda bir talebin, Suudi Arabistan'ın hava gücünde büyük bir dönüşümü planladığının göstergesi olduğunu dile getiriyor.

Alexander, "Bu sayı yalnızca taktik görevlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla aşıyor ve bunun yerine stratejik hedeflere işaret ediyor. Krallık geniş topraklarını kapsamak, bölgesel tehditleri caydırmak ve silahlı kuvvetlerin tüm kollarındaki insansız sistemlerin entegre olduğu katmanlı bir gözetleme, keşif ve saldırı ağı geliştirmeyi amaçlıyor" dedi.

Savunma uzmanı, 200 SİHA için yapılan anlaşmanın Çin ve Türkiye ile flört ettiği bir dönemde Riyad'ın ABD savunma sistemlerine dönüşünün bir işareti olduğunu dile getirdi.