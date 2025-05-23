BIST 9.357
DOLAR 39,03
EURO 44,25
ALTIN 4.201,30
HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Bakan Mehmet Şimşek "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirterek, "Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hane halkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak, yüzde 27,8 oldu.

Şimşek, mayıs ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini kaydeden Şimşek, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında 8 puan gerilediğine dikkati çekti.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Hanehalkı beklentisinde nisana göre sınırlı artış görülse de yıllık bazda iyileşme 16 puan oldu. Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı."

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? Fahrettin Altun duyurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? Fahrettin Altun duyurdu
İzmir'de icra müdür yardımcısı ve icra katibi tutuklandı sebebi rüşvet
İzmir'de icra müdür yardımcısı ve icra katibi tutuklandı sebebi rüşvet
Shell&Turcas "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına destek veriyor
Shell&Turcas "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına destek veriyor
Adana'dan gelen haber şok etti! Belediye temizlik işçisi çaycıyı öldürdü
Adana'dan gelen haber şok etti! Belediye temizlik işçisi çaycıyı öldürdü
Sezaryen doğumu azaltmak için eylem planı!
Sezaryen doğumu azaltmak için eylem planı!
Ehliyet artık tarih oldu, trafikte yeni dönem başlıyor! Sürücüler buna dikkat
Ehliyet artık tarih oldu, trafikte yeni dönem başlıyor! Sürücüler buna dikkat
Mehmet Şimşek rakamları paylaştı: Yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor
Mehmet Şimşek rakamları paylaştı: Yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor
Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme!
Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme!
Kurbanlık bağış bedeli 2025 yılı için ne kadar? Darüşşafaka, Kızılay, Mehmetçik Vakfı
Kurbanlık bağış bedeli 2025 yılı için ne kadar? Darüşşafaka, Kızılay, Mehmetçik Vakfı
CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları
CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları
Miçotakis'ten küstah talep! "İmza vermeyiz" tehdidi
Miçotakis'ten küstah talep! "İmza vermeyiz" tehdidi
Migros kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları! Kilo fazla çıkarsa...
Migros kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları! Kilo fazla çıkarsa...