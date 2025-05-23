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20 yıl önce araba yolculuğunda alınan karar ile başladı Corendon Airlines'in başarı hikayesi

20 yıl önce araba yolculuğunda alınan karar ile başladı Corendon Airlines'in başarı hikayesi

Corendon Airlines, 20'nci yılını Antalya'da düzenlediği gala etkinliğiyle kutladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "20 Mutlu Uçuş Yılı" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, havacılık ve turizm dünyasının yanı sıra iş, kamu, spor, siyaset ve medya camiasından seçkin isimleri bir araya getirdi.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Corendon Turizm Grubu'nun Kurucu Ortağı Atılay Uslu ev sahipliği yaptığı Antalya Cosmos Theatre'da düzenlenen organizasyonun katılımcıları arasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Acun Ilıcalı, Yılmaz Vural ve Ertem Şener gibi isimler yer aldı.

Başak Koç'un sunuculuğunu üstlendiği etkinliğe, Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Mısır, İngiltere, Avusturya gibi pek çok ülkeden iş, spor, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli de katıldı. İspanyol şarkıcı Nalaya Brown, perküsyon sanatçısı Yusuf Özer, All-Star Ekibi, Fransız-Lübnanlı şarkıcı ve dansçı Carolina Karam, The Big Band, Hunkar Dans Show, Ivi Adamou ve Juni Juliet, galada performanslarını sergiledi. Yemekte ise Corendon Airlines'ın rotasındaki destinasyonların özgün lezzetleri sunuldu.

"Büyük bir başarıya dönüştü"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Yıldıray Karaer, 20 yıl önce, ortağı Atılay Uslu ile Brüksel'den Amsterdam'a yaptıkları bir araba yolculuğunda Corendon Airlines'i kurma kararı aldıklarını belirtti.

Amaçlarının bir hava yolu şirketi kurmaktan fazlası olduğunu, insanları güvenli, konforlu ve gönülden hizmetle buluşturan bir "tatil havayolu" haline gelmek olduğunu aktaran Karaer, "Bugün geldiğimiz noktada, bu hayalin milyonlarca yolcuyla paylaşılan büyük bir başarıya dönüştüğünü görmek büyük bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçi, dinamik ve güvenli bir marka yaratmak için çalıştıklarına değinen Kararer, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 20 yılda, Corendon, büyüyen bir hava yolu markası olmanın yanı sıra güçlü bir ekip, güvenilir iş ortakları ve sadık yolcularla kurulan bir topluluk haline geldi. 35 uçaklı filomuzla, yılda 10 milyon yolcuya dokunan ve turizm sektörüne önemli gelirler yaratan bir aile olduk. Başarılarımızdan gurur duyuyoruz, ancak yolculuğumuz bitmedi. Hala gelişmek, kaliteli hizmet sunmak ve birlikte daha nice yıllar gökyüzünde buluşmak istiyoruz."

20 bin koltukta yüzde 20'ye varan indirim kampanyası

Corendon Airlines, 20'nci yıl kutlamaları kapsamında, yolcuları için birçok kampanya sunuyor. Seyahatseverler için 20 bin koltukta yüzde 20'ye varan indirim sunulan kampanya, 25 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanyanın kapsadığı uçuşlar ve detaylar, şirketin internet sitesinden takip edilebilecek.

Şirket, tüm otel rezervasyonlarında da yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. Corendon'un otel rezervasyonu yapılan internet adresi üzerinden 8 Haziran'a kadar gerçekleşecek otel rezervasyonlarında, misafirlere indirim kuponu hediye ediliyor.
Muhabir:Muhammet Fatih Kabasakal

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