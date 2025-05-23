Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Sarıyer'deki Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirdiği cuma gününü tebrik ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet-i Aliyye'de gümrük eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve caminin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı rahmetle, şükranla yad ettiğini belirtti.

Sırtını iki asırlık maziye yaslayan kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyükleri, caminin tüm hamilerini de minnetle andığını söyleyen Erdoğan, "Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da biri ise burada beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Cami'miz 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Hayırseverler başta olmak üzere caminin yapımında görev alan yüklenici firmaya, işçi, mimar ve mühendislere şahsı ve milleti adına teşekkür eden Erdoğan, "Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti

Caminin açılış programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Daha sonra Erdoğan, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Caminin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Camide gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları

Banisi, Birinci Mahmud devrinde "Gümrük Emini" görevinde bulunan Gümrükçü İshak Ağa olan cami, 1742 yılında inşa edildi.

Duvarları tuğla, döşemesi ahşap olan ve beşik çatıyla örtülü camide restorasyon çalışmaları kapsamında iç ve dış aydınlatma imalatları yapıldı.

Çevre duvarları moloz taş malzemeden örülen ve üzerine demir korkuluk uygulanan caminin minaresinde paratoner yapılarak topraklaması yapıldı.