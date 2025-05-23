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İBB 3. dalgadaki bomba isimler! Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nü işletiyorlar

İBB 3. dalgadaki bomba isimler! Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nü işletiyorlar

İSTANBUL'da 3. dalga İBB operasyonunda gözaltına alının 3 isim bomba oldu. İstanbul'daki Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri gözaltına alındı. Yapı Merkez İnşaatın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu emniyette sorgulanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltı alınan şüphelilerin sayısı 45 oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri başladı. Ekiplerin, firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Avrasya Tüneli ve Çanakkale köprüsünü işleten aile...
3. dalganın flaş gözaltısı ise Avrasya Tüneli ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün işletmecisi olan Yapı Merkez İnşaatın sahipleri oldu. Bu sabah yapılan operasyonda Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu gözaltına alındı. İBB 3. dalgadaki bomba isimler! Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nü işletiyorlar - Resim: 0

TOGG binası da yaptılar

Yapı Merkez İnşaat şirketi Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını da inşaa etmişlerdi. Arıoğlu kardeşlerin firmasının inşaa işleri arasında Mandarin Oriental Bosphorus Oteli, Marmara Forum Alışveriş Merkezi, İstanbul Modern Sanat Müze Binası, Cambridge Merkez Camii , Doha Metrosu Altın Hat , Dubai Metrosu (2009), Kadıköy-Kartal Metrosu (2005) , Kayseray - Kayseri Raylı Taşıma Sistemi (2009), Bursa Hafif Raylı Sistemi (2008), Taksim-Kabataş Füniküler Sistemi (2002-2005) bulunuyor. 

İBB 3. dalgadaki bomba isimler! Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nü işletiyorlar - Resim: 1

Oteldeki kişi de gözaltında
49 kişi hakkında verilen gözaltı listesindekilerden birinin de Ekrem İmamoğlu'nu, kameraları kapatılan otelde karşılayan Seza Büyükçulha olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan isimler
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

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