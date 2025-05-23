Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası!

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na "yalan tanıklık" suçundan yargılandıkları davada hapis cezası verildi. Halit Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümlerin açıklaması geri bırakıldı.

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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halit Ergenç ve iki sanığın da avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Ergenç, kendisinin tanık olarak ifadesine başvurulduğunu, yalan söylemediğini savundu.

Ergenç savunmasında, "Samimiyet göreceli kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki keşkelerden bir tanesi keşke o dönem fotoğraflarımın yayınlanmasına ilişkin karşı dava açsaydım. Çünkü akıllanmaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim. Bana sorulduğunda görüşmem ve irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım'la ilgili soru soruldu, 'ben Ayşe Barım'ın onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim' dedim." ifadelerini kullandı.

Üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten Ergenç, beraatini istedi.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halit Ergenç'i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ergenç'in yargılama sürecindeki saygılı tutumlarını dikkate alarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi. Sanık Rıza Kocaoğlu'nu da aynı suçtan önce 2 yıl hapse çarptıran mahkeme, bu sanığın da saygılı tutumlarından dolayı cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, iki sanığın da sabıkası bulunmadığını bildirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Halit Ergenç'ten hakime soru

Kararın açıklanmasının ardından sanık Ergenç, mahkeme hakimine yönelik "Yalan tanıklık mı yaptım yani." ifadesini kullandı. Hakim ise Ergenç'in karara itiraz edebileceğini belirtti.

Ayşe Barım (fotoğrafta)

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Memet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatılan iddianamede, şüpheliler hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013'e ait HTS-baz sinyal bilgisi incelenerek rapor düzenlendiği aktarıldı.

Raporda, şüpheli Ergenç ile Alabora arasında 12 kez arama-aranma-mesaj alma şeklinde iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı olayları döneminde özellikle yoğunlaştığı vurgulandı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan rapora göre de şüphelilerin, Gezi Parkı eylemlerinde Alabora ile birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğu haber ve paylaşımlarla aynı karede fotoğraflarının olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin Alabora ile söz konusu dönem kol kola yürüyüş yaptıklarının da tespit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları anlatıldı.

Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.