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CHP'nin TBMM Başkanvekili seçildi

CHP'nin TBMM Başkanvekili seçildi

CHP, TBMM’deki yeni görev dağılımını netleştirdi; Grup Başkanvekilleri görevini korudu, Tekin Bingöl TBMM Başkanvekili seçildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu, TBMM’deki görev dağılımını belirlemek üzere kapalı oturumda bir araya geldi. Grup yönetimi ve Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiği toplantıda, mevcut Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in görevlerine devam etmelerine karar verildi.

TEKİN BİNGÖL TBMM BAŞKANVEKİLİ OLDU

CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği için gerçekleştirdiği seçim iki turlu oylamayla sonuçlandı. İlk turda Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 63, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 45, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise 21 oy aldı. Hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda 72 oy alan Tekin Bingöl, CHP'nin TBMM Başkanvekili olarak seçildi. Gürsel Erol ise 54 oyda kaldı.

Yapılan oylama sonucunda CHP’nin TBMM İdare Amirliği görevine Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı getirildi. Meclis Başkanlık Divanı’nda partiyi temsil edecek katip üyeler ise Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara oldu.

CHP
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