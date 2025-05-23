BIST 9.391
DOLAR 39,03
EURO 44,28
ALTIN 4.208,15
HABER /  DÜNYA

Harvard Üniversitesi, Trump yönetimine dava açtı

Harvard Üniversitesi, Trump yönetimine dava açtı

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesi, "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle bu üniversiteye uluslararası öğrenci kabul programını durduran Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Abone ol

Harvard Üniversitesi tarafından Boston'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, ABD yönetiminin üniversiteye uluslararası öğrenci kabulünü durdurmasının "anayasayı ihlal ettiği" belirtildi.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin bu kararının hem üniversite hem de 7 binden fazla vize sahibi üzerinde "yıkıcı etkiye" neden olacağı vurgulandı.

Bu hamlenin "Harvard Üniversitesinin 4’te birini oluşturan uluslararası öğrenci nüfusunu yok etmeyi hedeflediği" belirtilen dilekçede, uygulamanın yürürlüğe girmesinin engellenmesi amacıyla İç Güvenlik Bakanlığı'na geçici yasaklama emri talebinde bulunulacağı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Noem, Trump yönetiminin, Harvard'ı "kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan" sorumlu tuttuğunu ifade etmişti.

Üniversitelerin yabancı öğrencileri kabul etmesinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu savunan Noem, "Harvard'ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

İlgili Haberler
Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri Trump Harvard'ın fişini çekti! Sebep Harvard'ın Gazze eylemcilerini ihbar etmemesi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da trafiğe böyle çıkıyor bakan bir daha bakıyor
Foto Galeri İstanbul'da trafiğe böyle çıkıyor bakan bir daha bakıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
BM: Esad'ın ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
BM: Esad'ın ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü
Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü
DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var
DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var
Merkez Bankası rezervleri 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi
Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri
Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri
Rusya'dan 6 yerleşim birimini ele geçirdik iddiası
Rusya'dan 6 yerleşim birimini ele geçirdik iddiası
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Devlet Bahçeli'den gündem olan Erdoğan çıkışı: Yolundan caymaya hakkı yoktur
Devlet Bahçeli'den gündem olan Erdoğan çıkışı: Yolundan caymaya hakkı yoktur
Devlet sistemlerine sızıp gerçek diploma hazırlamışlar!
Devlet sistemlerine sızıp gerçek diploma hazırlamışlar!
Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!
Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!
Trump'tan Apple'a şok: En az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmeli
Trump'tan Apple'a şok: En az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmeli
Türkiye'nin doğurganlık hızında tarihi düşüş! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu bir felaket' dedi
Türkiye'nin doğurganlık hızında tarihi düşüş! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu bir felaket' dedi