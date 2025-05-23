İstanbul'da trafiğe böyle çıkıyor bakan bir daha bakıyor

Bunlara bir de 70'li yılların trafik polisi üniformasını ekleyen, bu kıyafetiyle klasik otomobil festivallerine katılıp sosyal medya hesabı için içerik üreten Varol, beyaz eldivenleri, şapkası, üniforması ve elinde telsiziyle etkinliklerde boy gösteriyor.