İstanbul'da trafiğe böyle çıkıyor bakan bir daha bakıyor
Klasik otomobiliyle etkinliklere katılan İbrahim Varol, 1970'li yıllarda trafik polislerinin giydiği üniformasıyla kendisi gibi nostaljiyi seven sürücülere temsili ceza kesip gülümsemelerini sağlıyor.
İstanbul'da özel bir firmada denetim şefi olarak çalışan 44 yaşındaki İbrahim Varol, gençlik yıllarında nostaljik araçlar, kıyafetler ve eşyalara ilgi duymaya başladı.
Yaklaşık 10 yıl önce hep almak istediği 1973 model klasik otomobile kavuşan Varol, zamanla gardırobunu da araca uygun nostaljik kıyafetlerden seçti.
Bunlara bir de 70'li yılların trafik polisi üniformasını ekleyen, bu kıyafetiyle klasik otomobil festivallerine katılıp sosyal medya hesabı için içerik üreten Varol, beyaz eldivenleri, şapkası, üniforması ve elinde telsiziyle etkinliklerde boy gösteriyor.
"Kendi tasarladığım nostaljik, sembolik bir cezam var"
İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta trafik polisi kıyafetiyle AA ekibiyle bir araya gelen Varol, nostaljiye ilgisini ve insanlardan aldığı tepkileri anlattı.