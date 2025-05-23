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Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri

Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri

Alman hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurma kararını demokrasinin kısıtlanması olarak niteledi.

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Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında ABD hükümetinin Harvard Üniversitesine karşı aldığı önlemleri sert bir dille eleştirerek, "Akademik özgürlüğe getirilen kısıtlamalar demokrasiye getirilen kısıtlamalardır." dedi.

Federal Araştırma Bakanı Dorothee Baer, Brüksel'de yaptığı açıklamada alınan kararı eleştirerek, "ABD hükümetinin bu kararı geri alacağını umuyorum çünkü bu gerçekten vahim bir durum." ifadesini kullandı.

Baer, şu anda ABD'de olup bitenler konusunda çok endişeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump hükümetinin kararının Alman öğrencileri de etkilemesi nedeniyle Alman Dışişleri Bakanlığının bu konuda ABD ile temas halinde olduğu öğrenildi.

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