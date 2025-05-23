Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig’in 37.haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Osimhen, Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Yunu Akgün ve Lucas Torreira, İzmir kafilesinde yer almadı.Abone ol
Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ismail Jakobs
Eyüp Aydın
Davinson Sánchez
Roland Sallai
Kerem Demirbay
Dries Mertens
Eren Elmalı
Berkan Kutlu
Günay Güvenç
Ahmed Kutucu
Kaan Ayhan
Elias Jelert
Carlos Cuesta
Przemysław Frankowski
Yusuf Demir
Atakan Ordu
Jankat Yılmaz
Efe Akman
Álvaro Morata
Metehan Baltacı
Arda Ünyay
Mario Lemina
7 YILDIZ YOK
Osimhen, Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Yunus Akgün, İzmir kafilesinde yer almadı.