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Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig’in 37.haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Osimhen, Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Yunu Akgün ve Lucas Torreira, İzmir kafilesinde yer almadı.

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Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ismail Jakobs

Eyüp Aydın

Davinson Sánchez

Roland Sallai

Kerem Demirbay

Dries Mertens

Eren Elmalı

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Ahmed Kutucu

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Carlos Cuesta

Przemysław Frankowski

Yusuf Demir

Atakan Ordu

Jankat Yılmaz

Efe Akman

Álvaro Morata

Metehan Baltacı

Arda Ünyay

Mario Lemina

7 YILDIZ YOK

Osimhen, Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Yunus Akgün, İzmir kafilesinde yer almadı.

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