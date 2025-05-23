BM: Esad'ın ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli evine döndü

BM yetkilisi Edem Wosornu, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana Suriye içinde yerinden edilen 1 milyon kişi ile komşu ülkelerden yaklaşık 500 bin mültecinin geri döndüğünü açıkladı. Wosornu, yaptırımların kaldırılmasıyla toparlanma sürecinin hız kazanabileceğini belirtti.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyon ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Suriye’de Beşşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından ülke içinde ve dışında yer değiştiren yüz binlerce insanın yeniden evlerine döndüğünü açıkladı.

16,5 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına Gaziantep’ten çevrim içi bağlanan Wosornu, sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Wosornu, "Suriye'de 16,5 milyon kişi insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Nüfus hareketliliği ve yer değişiklikleri halen devam ediyor" dedi.

Yardım faaliyetlerinin zorluklara rağmen sürdüğünü belirten Wosornu, BM ve ortaklarının her ay ortalama 2,4 milyon kişiye ulaştığını kaydetti.

Wosornu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan değişime de dikkat çekerek, “Yaklaşık 1 milyon kişi ülke içinde kendi bölgelerine döndü. Ayrıca 500 binden fazla Suriyeli mülteci komşu ülkelerden geri geldi” ifadelerini kullandı. Türkiye’den dönenlerin sayısına dair net bir rakam paylaşılmasa da bu ülkeden dönenlerin hatırı sayılır bir kısmı oluşturduğu belirtiliyor.

YAPTIRIMLARIN KALKMASI SURİYE'Yİ TOPARLAYACAK

BM yetkilisi, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı ile Avrupa Birliği’nin de benzer bir adımı atmasının ülke içindeki toparlanma sürecini kolaylaştıracağını söyledi. Wosornu, bu sürecin sahada çalışan BM ekipleriyle geçici hükümet yetkilileri arasındaki işbirliğini artıracağını vurguladı.

Suriye’ye yapılan yardım ulaştırma çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Wosornu, yıl başından bu yana yaklaşık 1.000 yardım tırının Suriye’ye giriş yaptığını ve bu süreçteki destekleri dolayısıyla Türkiye başta olmak üzere tüm paydaş ülkelere teşekkür ettiklerini belirtti.