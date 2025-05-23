BIST 9.356
DOLAR 39,03
EURO 44,29
ALTIN 4.211,54
HABER /  SPOR

Galatasaray kafilesi, İzmir'e ulaştı

Galatasaray kafilesi, İzmir'e ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi İzmir’e gelerek taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı’nda yoğun ilgi gören sarı-kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Abone ol

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

ÖNCEKİ HABERLER
Guterres: Gazze en acımasız evreyi yaşıyor
Guterres: Gazze en acımasız evreyi yaşıyor
Merkez Bankası toplam rezervi 145,6 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası toplam rezervi 145,6 milyar dolara ulaştı
Harvard Üniversitesi, Trump yönetimine dava açtı
Harvard Üniversitesi, Trump yönetimine dava açtı
BM: Esad'ın ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
BM: Esad'ın ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü
Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü
DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var
DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var
Merkez Bankası rezervleri 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi
Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri
Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri
Rusya'dan 6 yerleşim birimini ele geçirdik iddiası
Rusya'dan 6 yerleşim birimini ele geçirdik iddiası
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Devlet Bahçeli'den gündem olan Erdoğan çıkışı: Yolundan caymaya hakkı yoktur
Devlet Bahçeli'den gündem olan Erdoğan çıkışı: Yolundan caymaya hakkı yoktur
Devlet sistemlerine sızıp gerçek diploma hazırlamışlar!
Devlet sistemlerine sızıp gerçek diploma hazırlamışlar!