BIST 9.356
DOLAR 39,03
EURO 44,29
ALTIN 4.211,54
HABER /  DÜNYA

Almanya'dan Trump'a tehdit: Aksi takdirde iki taraf da zarar görür

Almanya'dan Trump'a tehdit: Aksi takdirde iki taraf da zarar görür

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik önerisini eleştirdi.

Abone ol

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TRUMP'A GÜMRÜK TARİFESİ TEKLİFİ

Wadephul, Trump'ın AB'ye yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik önerisine ilişkin "Bu tür tarifelerin kimseye faydası olmayacağına, aksine her iki pazarda da ekonomik kalkınmanın zarar görmesine yol açacağına inanıyorum." dedi.

Alman bakan bu nedenle müzakerelere odaklanmaya ve Avrupa Komisyonu'nu kıtayı ve kıta pazarını savunması, aynı zamanda Amerika'daki ikna gücünü kullanması konusunda desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞI

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Hindistan'ın dünyanın stratejik açıdan önemli bir bölgesinde güvenlik gücü olarak çok özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Wadephul, Hint-Pasifik'teki barış ve istikrarın, Avrupa-Atlantik bölgesindeki barış ve istikrarla yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasından yaşanan gerilime de değinen Wadephul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda önemli olan, bu ateşkesin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve her iki tarafın hayati çıkarları dikkate alınarak, çatışmaya ikili çözümler bulmak için diyaloğun sürdürülmesidir."

Almanya'nın terörle mücadeleyi her zaman destekleyeceğini vurgulayan Wadephul, "Bizim pozisyonumuz budur. Terörizmin dünyanın hiçbir yerinde yeri olmamalıdır ve bu nedenle terörizme karşı kendilerini savunmak zorunda olan herkesi her zaman destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHLARLA ŞANTAJA İZİN VERMEYECEĞİZ" 

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Hindistan'ın terörizme karşı sıfır tolerans politikası olduğuna işaret ederek, Almanya'nın her ülkenin terörizme karşı kendini savunma hakkı olduğu yönündeki anlayışını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Jaishankar, ülkesinin hiçbir zaman nükleer silahlarla şantaj yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, Pakistan ile sadece ikili ilişkiler yürüteceğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
BM, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı
BM, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı
Galatasaray kafilesi, İzmir'e ulaştı
Galatasaray kafilesi, İzmir'e ulaştı
Guterres: Gazze en acımasız evreyi yaşıyor
Guterres: Gazze en acımasız evreyi yaşıyor
Merkez Bankası toplam rezervi 145,6 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası toplam rezervi 145,6 milyar dolara ulaştı
Harvard Üniversitesi, Trump yönetimine dava açtı
Harvard Üniversitesi, Trump yönetimine dava açtı
BM: Esad'ın ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
BM: Esad'ın ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü
Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü
DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var
DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var
Merkez Bankası rezervleri 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi
Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri
Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard kararına eleştiri
Rusya'dan 6 yerleşim birimini ele geçirdik iddiası
Rusya'dan 6 yerleşim birimini ele geçirdik iddiası
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı