Aydın Ayaydın'dan Ali Mahir Başarır'a tepki: Akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir

AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın basın toplantısında adını ima yoluyla usulsüzlükle ilişkilendirmesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hiçbir yasa dışı işlemle ilgisinin olmadığını belirten Ayaydın, “Alnım açık, başım dik; bu iftiraların hesabı hukuk önünde sorulur” dedi.

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Yerel seçimlerde AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bir basın toplantısında ismini gündeme getirdiği açıklamaya sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Ayaydın, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın düzenlediği basın toplantısında adının ilgisinin bulunmadığı konularda geçirildiğini belirterek, “CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün düzenlediği basın toplantısında ismimi, hibçir ilgimin bulunmadığı bazı tartışmaların içine çekme gayreti içine girmiştir. Beni tanıyan herkes bilir: Ben net bir adamım, lafı dolandırmam, kitabın ortasından konuşurum. Soru formatında bile olsa, adımın usulsüz ihale ya da benzeri herhangi bir yasa dışı faaliyetle ilişkilendirilmesi ne Ali Mahir Başarır’ın ne de başka bir kimsenin haddine değildir” dedi.

"Alnım açık, başım dik”

CHP Milletvekili Başarır’ın açıklamasında adının geçirildiği ihale ile herhangi bir bağı olmadığını söyleyen Aydın Ayaydın, “Adım üzerinden siyasi polemik üretmeye çalışanların önce aynaya dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini hatırlatırım. Başarır’ın ima ettiği şekilde ne herhangi bir ihaleyle, ne de başka bir işlemle bağlantılı bir suistimalle ilgim olmuştur; hayatım boyunca da olmayacaktır. Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir. Açık ya da örtülü biçimde bu tür iftira ve imalarda bulunan herkes (Ali Mahir Başarır dahil) hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Alnım açık, başım dik; gocunacak hiçbir şeyim yoktur.” diye konuştu.

Aydın Ayaydın açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

“Ak Parti’ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığım, hiç kimse tarafından tartışmaya açılamaz. Muğla’daki vatandaşlarımıza da, siyasi görüş ayırt etmeksizin elimden gelen tüm katkıyı ve hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğim.”

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Aydın Ayaydın’ın adını geçirdiği konuşması:

“Savcı Sayan çıktı, sarayla ilişkisi olan siyasetçiyi tarif etti. Aslında biraz Muğla’ya doğru gidiyor her şey ama her isim olabilir. Ben soruyorum Aydın Ayaydın mı? Ben soruyorum saraydaki bir danışman mı? Ben soruyorum şu anda bir milletvekili mi? Çünkü ipuçları onu gösteriyor.”