Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Yunan devini eleyerek finale yükseldi

THY EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 82-76 yenerek finale yükseldi.

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EuroLeague Dörtlü Finali’nin yarı final ayağında Fenerbahçe, son şampiyon Panathinaikos ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadeleyi sarı lacivertli temsilcimiz 82-76 kazanarak finale yükseldi.

Geçen yıl yarı finalde Yunan ekibine kaybeden Fenerbahçe, bir anlamda rövanşı da almış oldu.

RAKİP OLIMPIAKOS YA DA MONACO

Fenerbahçe, finalde Olimpiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise üçüncülük-dördüncülük maçına çıkacak.

BAKAN BAK'TAN FENERBAHÇE'YE ABU DABİ'DE DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, EuroLeague Dörtlü Finali’nin yarı final ayağında Fenerbahçe'nin Panathinaikos ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi yerinden takip etti. Dev organizasyon, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da gerçekleşti.

Fenerbahçe’ye destek olmak için tribündeki yerini alan Bakan Bak, karşılaşmayı sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte izledi. Dörtlü Final coşkusunun yaşandığı dev salonda tüm koltuklar dolarken, sadece Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları değil, Olympiakos ve Monaco’nun basketbolseverleri de tribündeki yerlerini aldı.

ALİ KOÇ VE VOLKAN DEMİREL DE TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kritik mücadelede takımına moral vermek için oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte sahaya yakın bir noktadan karşılaşmayı takip etti. Sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi ve eski teknik direktörü Volkan Demirel de Etihad Arena’daki yerini alarak desteğini gösterdi.

PANATHINAIKOS'TA LESSORT SAHALARA DÖNDÜ

Panathinaikos cephesinde ise uzun süredir beklenen bir dönüş yaşandı. Aralık 2024’te yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık beş aydır forma giyemeyen Fransız pivot Mathias Lessort, Fenerbahçe karşısında yeniden parkelere döndü. Yunan temsilcisi için kritik maçta rotasyona güç katarken, Fenerbahçe’de ise sezon başında sakatlanan Wilbekin dışında eksik oyuncu yoktu.

Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gösterdiği yarı final mücadelesi, Dörtlü Final atmosferinin coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.