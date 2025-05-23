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Osimhen'den sürpriz karar! 3 yıllık sözleşme imzaladı iddiası

Osimhen'den sürpriz karar! 3 yıllık sözleşme imzaladı iddiası

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in, geleceği henüz netleşmedi. Sarı-kırmızılı ekibin, takımda kalması için ikna etmeye çalıştığı Nijeryalı oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Al Hilal anlaşmaya vardı

Suudi basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; kulübünün yetkilileri, Victor Osimhen ile anlaşmaya vardı.

3 yıllık sözleşme imzalandı iddiası

Taraflar arasında 3 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürülürken, Nijeryalı yıldızın Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren Suudi temsilcisinin formasını giyeceği aktarıldı.
Ayrıca Al Hilal yönetiminin, Napoli'ye 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin tamamını ödeyeceği iddia edildi.

Bu sezon performansı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

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