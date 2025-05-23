CHP’li Baki Aydöner'den suç duyurusu: Aylardır hedef gösteriliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay süreciyle ilgili başlatılan "şaibe" soruşturması giderek derinleşirken, soruşturmanın tanıklarından Erkan Çakır’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar yeni bir krize yol açtı. Çakır’ın, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’i hedef alan iddialarına Aydöner’den sert yanıt geldi.

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Baki Aydöner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çakır’ın aylardır kendisini tehdit ettiğini, sosyal medya hesaplarından hedef gösterdiğini ve hatta gece geç saatlerde mesajlar göndererek savcılıkları işaret ettiğini belirtti. Aydöner, bugüne kadar Erkan Çakır hakkında İstanbul'daki çeşitli savcılıklara en az üç kez suç duyurusunda bulunduğunu ancak “kovuşturmaya yer yok” kararı verildiğini ifade etti.

"Ailemin huzuru bozuldu, tehdit ediliyorum"

Aydöner, açıklamasında uzun yıllardır CHP’de çeşitli kademelerde görev yaptığını hatırlatarak, “Ailemle birlikte gece gündüz çalışarak alın terimizle kazandığımız, vergimizi ödediğimiz helal ekmeğimize göz dikildi,” dedi. Kendisine ve ailesine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Aydöner, “Her hafta, her ay mesnetsizce yargılanıyor, karalanıyorum. Devlet kurumlarının adını kullanarak kin ve nefret saçılıyor,” ifadelerini kullandı.

“İspatlasın!”

Baki Aydöner, Erkan Çakır'ın kendisini tanıdığına dair iddialarını da sert bir dille reddetti. “Bu kişi beni tanıyorsa, bir gün yan yana geldiysek, oturduysak suç duyurumu işleme alın, ispatlasın!” diyerek meydan okudu. Ayrıca, Çakır’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarını ve savcılarını sosyal medyada etikleyerek kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını savundu.

CHP’de iç tartışmalar derinleşiyor CHP’de kurultay sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiaları, parti içinde derin bir çatlağa neden olurken, bu tür bireysel hedef göstermelerin partinin birliğini zedelediği yorumları yapılıyor. Parti Meclisi Üyesi Aydöner’in yaşadığı mağduriyet, siyasette kişisel hak ve güvenliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Baki Aydöner'in o paylaşımı: