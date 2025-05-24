Niğde’de kaybolan 13 yaşındaki Furkan’dan acı haber

Niğde’nin Taşlıca Mahallesi'nde 13 yaşındaki Furkan Kalkan, baraj gölü kenarında dengesini kaybederek suya düştü. Yapılan arama çalışmalarında ilk etapta sonuç alınamazken, Mersin'den gelen dalgıç polislerin katılımıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayı yerinde takip eden Niğde Valisi Cahit Çelik, aileye taziye ziyaretinde bulundu.Abone ol
Niğde'de 13 yaşındaki Furkan Kalkan, arkadaşı ile merkeze bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki Taşlıca Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
EKİPLER SEFER OLDU
Arkadaşı, durumu çocuğun yakınlarına bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Furkan Kalkan'nın en son görüldüğü yerde dalış yapan ekipler çocuğa ulaşamayınca çalışmalara ara verildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Daha sonra bir ihbar üzerine yeniden arama çalışması başlatıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı son aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan olay yerinde çalışmaları takip eden Niğde Valisi Cahit Çelik, Furkan Kalkan'nın ailesiyle de görüştü.