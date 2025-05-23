ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turunda gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamaya göre, yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI, DÜNYANIN EN KAPSAMLI EKONOMİK KISITLAMALARI ARASINDA

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, Aralık 1979'da ülkenin "teröre destek veren devlet" ilan edilmesiyle başlarken, bu durum, savunma ihracatı ve satış yasağını, sivil ve askeri olmak üzere çift kullanımlı ürünlerin ihracatına yönelik belirli kontrolleri ve çeşitli finansal kısıtlamaları beraberinde getirmişti.

Suriye'de 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle yaptırımlar çok daha kapsamlı hale gelirken, Esed rejimine gelir sağlayan enerji ve finans sektörlerine yönelik ticaret yasakları, üst düzey yetkililerin mal varlıklarının dondurulması ve Amerikan şirketlerinin Suriye ile iş yapmasının engellenmesi bu yaptırımların başlıca unsurları olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Aralık 2019'da imzalanan ve Haziran 2020'de yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" (Caesar Syria Civilian Protection Act) ya da kısa adıyla "Sezar Yasası" yaptırımları daha da genişletmişti. Esed rejiminin yanı sıra yabancı kişi ve kuruluşları da hedefleyen yasa ile Esed rejimine daha fazla yüklenilmesi ve dünya sisteminden dışlanması amaçlanmıştı.

Esed rejiminin finansman kabiliyetini engellemek amacıyla hükümete uygulanan yaptırımların hedefinde Suriye Merkez Bankası da yer almıştı.

ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar, dünyanın en kapsamlı ekonomik kısıtlamaları arasında bulunuyor. Ekonomik kısıtlamalar, mal varlığı dondurmaları, sektör hedefli yaptırımlar, yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırımlar, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların temel unsurları olarak öne çıkıyor.

Ülkede 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ve yeni bir hükümetin kurulmasının ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar anlamını yitirirken, yaptırımların kaldırılması Suriye'nin yeniden inşası için büyük önem taşıyor.

ABD ve AB'den yaptırımların kaldırılacağına dair gelen açıklamalar Suriye'nin ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor.

AB'DEN YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARI

Suriye'ye uygulanan yaptırımlara ilişkin son karar dün Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında alındı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

"Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık." mesajını paylaşan Kallas, "Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni adım kapsamında AB, üyesi ülkelerinin Suriye'nin savunma ve içişleri bakanlıklarına yeniden yapılanma, kapasite geliştirme, terörle mücadele ve göç gibi konularda işbirliği için fon sağlamalarına izin vermesi, Suriye Merkez Bankası'na yönelik yaptırımların da kalkması ve bankanın fonlarının serbest bırakılarak uluslararası faaliyetlere yeniden başlaması bekleniyor.