35 milyonluk vurgun! "Cinlerim, 3 harflilerim var, üstüne yollarım"

Muğla'da yaşanan dolandırıcılık olayının yeni mağdurları ortaya çıktı. Murat ve Nadire Tuna çifti evlerinde 'cin var' denilerek kandırıldı. Dolandırıcı kadın istekleri yapılmazsa çifti "Cinlerim, 3 harflilerim var, üstüne yollarım" diyerek korkuttu. Tüm birikimleri giden çift, şimdi giden paralarının geri gelmesini bekliyor.

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Geçtiğimiz günlerde Muğla'da yaşanan dolandırıcılık olayını gündeme gelmişti. Muğla'da yaşayan 53 yaşındaki Emine Özel, plajda tanıştığı sözde borsacı çiftin cin yalanına ve yüksek kar vaadine inanıp 15 milyon lirasını kaptırmıştı. Olayın ardından yeni mağdurlar ortaya çıktı.

35 MİLYONLUK VURGUN

EKOL TV muhabirlerinden İremnaz Aksoy'un özel haberine göre bu sefer dolandırıcıların vurgunu 35 milyon lira oldu.

Muğla'da yaşayan Murat ve Nadire Tuna çifti, 25 yıldır tanıdıkları kadın tarafından 'evinizde cin var' yalanıyla dolandırıldı. Evlerine sık sık giren kadın zaman içerisinde çiftin güvenin kazandı, neleri varsa kendi üzerine geçirdi.

Bol kazançlı yatırım vaadiyle de kandırılan Murat Yuna, dolandırıcı kadına kendi elleriyle vekalet verdi ve tüm taşınmazlarını kaybetti.

"3 HARFLİLERİ ÜZERİNE YOLLARIM"

Dolandırıcı kadın, gizli gizli eve girerek birçok yere muska bıraktı daha sonra da "Üzerinizde büyü var" yalanıyla çifti korktu. Çift, isteklerini yapmazlarsa "Cinlerim, 3 harflilerim var, üstüne yollarım" diyerek tehdit edildi.

Yaşlı çift önce arabalarını daha sonra da 3 katlı pansiyonlarını, 3 evini ve oğullarının parasını kaptırdı.

"KEŞKE CANIMI ALSAYDI..."

Nadire Tuna olayı gözyaşları içinde anlatarak "Keşke canımı alsaydı da o kuzu evime sokmasaydım" dedi.

TÜM BİRİKİMLERİ GİTTİ

Murat ve Nadire Tuna çiftinin toplam zararı 35 milyon liraya ulaştı. Tüm birikimlerini kaybeden aile bir umut giden paranın geri dönmesini bekliyor.