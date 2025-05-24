Trump: AB ile bir anlaşma arayışında değiliz

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ile ticaret görüşmelerinde anlaşma aramadıklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığını belirterek, 1 Haziran’dan itibaren AB’den ithal edilen ürünlere yüzde 50 tarife uygulanması önerisini gündeme getirdi. Trump, bu süreçte AB ile bir anlaşma arayışında olmadıklarını da ifade etti.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından, AB ve Apple'a yönelik yeni tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği ile görüşmelerin yavaş ilerlediğini belirten Trump, AB'nin ABD'ye yıllardır çok kötü davrandığını, Birliğin ABD'ye zarar vermek ve ülkeden faydalanmak için kurulduğunu yineledi.

Trump, ABD'nin AB'ye karşı büyük bir ticaret açığı verdiğini kaydederek, "Bildiğiniz gibi Mercedes, BMW, Volkswagen ve daha birçoğu gibi milyonlarca araba satıyorlar. Bizim AB'ye araba satmamız kısıtlandı, ki bu hiç hoş değil. Ben de oyunu bildiğim şekilde oynamanın zamanının geldiğini söyledim." dedi.

AB ile dokuz günde bir anlaşma yapmayı başarıp başaramayacağının sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşma arayışında değilim. Yani, anlaşmayı belirledik. Yüzde 50 ama yine de, eğer fabrikalarını burada kurarlarsa, gümrük vergisi yok. Biri gelir de burada bir fabrika kurmak isterse, onlarla biraz ertelemeyi görüşebilirim." diye konuştu.

Trump, ülkelerle yürüttükleri ticaret müzakerelerinde ise imzalanmaya hazır çok sayıda anlaşma olduğunu ifade etti.

APPLE'A YÖNELİK TARİFELER SAMSUNG GİBİ ÜRETİCİLERİ DE HEDEF ALACAK

Apple'ın ürünlerini ABD'de üretmemesi halinde en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamalarının da sorulması üzerine Trump, "Daha fazlası olacak. Samsung ve o ürünü üreten herkes için geçerli olacak. Aksi takdirde adil olmaz. Yani bu ürünü üreten herkes ve sanırım haziran sonunda başlayacak." dedi.

Trump, fabrikalarını ABD'de kurmaları halinde gümrük vergisi olmayacağını yineledi.