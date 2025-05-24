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İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu

İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

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Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli'nin gollerini Scott McTominay ve Romelu Lukaku attı.

Ligde puanını 82'ye çıkartarak sezonu birinci bitiren Napoli, Serie A'da 4. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar taşıyan Inter ise deplasmanda Como'yu 2-0 yenmesine rağmen sezonunu, şampiyon Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonu 5 gol ve 6 asist ile tamamladı.

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