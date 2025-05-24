Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan üç kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan üç şüphelinin yurt dışında yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya operasyonun Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğini kaydetti.

İKİSİ ALMANYA'DA BİRİ HIRVASİTAN'DA YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şüpheliler yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Türkiye'ye iade edilen Ç.A.'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan arandığı öğrenildi. H.D. isimli kişi ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçlamasıyla aranıyordu.

Bu iki şüpheli de Almanya'da yakalandı.

Hırvatistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen M.D.Ç. isimli şüpheli ise reşit olmayan kişiye cinsel saldırı suçundan aranıyordu.