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Adana'da kahreden olay! Kardeşini kurtarmak istedi, hayatını kaybetti

Adana'da kahreden olay! Kardeşini kurtarmak istedi, hayatını kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

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Zeynepli Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Kader S. (7) suda çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan S. de kurtarmak için suya atladı.

Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail S, suya atlayarak çocukları çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kardeşi Kader'i hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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