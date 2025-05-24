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İnfaz düzenlemesi için tarih verdi! Abdullah Güler duyurdu

İnfaz düzenlemesi için tarih verdi! Abdullah Güler duyurdu

Cezaevindeki çok sayıda mahkumun ve ailelerinin beklediği müjdeli haberle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Güler, infaz düzenlemesinin salı ya da çarşamba olabileceğini işaret etti...

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TBMM AK Parti Grup Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler'den infaz düzenlemesi açıklaması geldi. Güler, cezaevindeki binlerce mahkumun infaz süresini yeniden belirleyecek olan 10. Yargı Paketi'nin bayramdan önce Meclis'ten geçebileceğini belirtti.

"SALI-ÇARŞAMBA GÜNÜ OLABİLİR"

Güler, infaz düzenlemesinin Salı veya Çarşamba günü görüşülebileceğini ifade etti. Denetimli serbestlik, koşullu salıverme ve infaz düzenlemesi gibi önemli maddeleri içeren 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler'den geldi. TGRT Parlamento Muhabiri Burcu Kahriman'ın aktardığına göre Güler, "İnfaz düzenlemesi salı-çarşamba olabilir" dedi.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında infaz düzenlemesini değerlendiren Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise, "İnfaz düzenlemesi için büyük bir uzlaşı var, bayramdan önce yasalaşır" yorumunda bulundu.

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