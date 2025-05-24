Üsküdar'da lisenin tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci arkadaşını bıçakladı, telefonundan not çıktı

İstanbul'da kız öğrenci E.B, arkadaşını bıçakla yaraladı. Olay lisenin tuvaletinde meydana geldi. Bıçaklanan öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan E.B hakimlikteki sorgusunda, zorbalık gördüğünü ve eylemin anlık geliştiğini savundu. E.B'nin tutuklanmasına karar verilirken, telefonunda not bulundu.

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Lisede kendisine zorbalık yapıldığını iddia eden kız öğrenci E.B, iddiaya göre okulun çay ocağından aldığı bıçakla tuvalette kız arkadaşı E.Ç'yi yaraladı.

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, suça sürüklenen çocuk E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan E.B. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikteki sorgusunda, zorbalık gördüğünü ve eylemin anlık geliştiğini savunan E.B, şöyle devam etti.

"Bıçağı kimse görmeden okuldaki çay ocağından aldım. Planlı değildi. E.Ç. bana yalan söyledi. Arkamdan ne söylediğini sordum. 'Senin hakkında konuşmuyorum.' dedi. Ancak yalan söylüyordu. Ne zaman hakkımda konuşsalar gülüşüyorlardı. Bıçağı alırken bir düşüncem yoktu. E.Ç'yi konuşmak için tuvalete çağırmıştım. Amacım bu değildi, bir anda gerçekleşti. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim."

Hakim, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Telefonundan bir not çıktı

Ekol TV'de yer alan habere göre; suça sürüklenen çocuk E.B.’nin avukatı ise, “Müvekkilin telefonunda bir not bulduk. Bu notta müvekkilin 'Bıçağı omzuna sapladığımda bitecek benim savaşım. Amacım öldürmek değil, sadece acı çekmesini istiyorum' şeklinde yazmıştır. Bu durum müvekkilin öldürme kastı ile hareket etmediğini gösterir” dedi.