Sıcaklık düşecek, sağanak gelecek! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önemli bilgiler paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de günlerce sürecek yağış bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bununla birlikte yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Orhan Şen uyardı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak uyarılarını bir bir sıralayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üç büyük kenti işaret etti.
Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İstanbul'da 3 gün sıcaklık 30 derece. Pazar akşamı gelecek kuvvetli yağmur 3 gün devam edecek. Hafta başı sıcaklık 20 dereceye düşecek. Ankara 4 gün 30 derecenin üzerinde. Yağmur pazartesi öğlen gelecek. Salı 23 dereceye düşecek. İzmir de 4 gün 30 derecenin üzerinde. Pazar 37 derece. Yağış pazar gece gelecek, 2 gün sürecek. Sıcaklık salı 26 dereceye düşecek.