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Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ağır yaralı

Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ağır yaralı

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ağır yaralı - Resim: 0

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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