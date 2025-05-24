Galatasaraylıları kahreden transfer iddiası: Osimhen'in yeni takımını duyurdular! Yakın dostu konuştu
Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi basınının Osimhen ile ilgili iddiaları Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Al Hilal kulübü yetkililerinin, Victor Osimhen ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bunun üzerine Osimhen'in yakın arkadaşından açıklama geldi.
Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u yenen sarı-kırmızılı takım sezonu 2 kupayla tamamlaya hazırlanıyor.
Galatasaray’ın şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan ismi Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen oldu. Sarı-kırmızılı kulüp futbolcunun bonservisini almak istiyor.
Osimhen kararını sezon sonunda vereceğini ifade etse de futbolcu hakkındaki transfer iddialarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.
Osimhen'in yeni takımını duyurdular
Suudi basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Hilal kulübünün yetkilileri, Victor Osimhen ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında 3 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürülürken, Nijeryalı süperstarın Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren Suudi temsilcisinin formasını giyeceği aktarıldı.