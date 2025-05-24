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Opel Frontera'da sıfır faizli finansman kampanyası

Opel Frontera'da sıfır faizli finansman kampanyası

Opel Türkiye, B-SUV modeli yeni Frontera'nın elektrikli ve hibrit versiyonlarında müşterilerine avantajlı kredi ve nakit indirim olanakları sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Frontera Hybrid modelinde 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 50 bin lira nakit indirim imkanları sunuyor.

Emisyonsuz ulaşımı tercih eden müşteriler için 83 kilovat, 113 beygir güç ve 44 kilovat/saat kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi veya 50 bin lira nakit indirim olanakları sağlanıyor.

Opel Frontera'da sıfır faizli finansman kampanyası - Resim: 0

Opel, müşterilerine bugün ve yarın geçerli tüm Opel bayilerinde Frontera'ya özel test sürüş günlerinde yeni SUV modelini deneyimleme imkanı tanıyor.

Yeni Opel Frontera, Türkiye'de 1 milyon 345 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile sunulan yeni Frontera, yeni "Şimşek" logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla öne çıkıyor.

Ergonomik ön koltukları, standart olarak sunulan 10 inç multimedya ve 10 inç sürücü bilgi ekranı ve akıllı saklama alanı çözümleri ile ferah bir iç mekana sahip olan yeni model, pek çok pratik çözümü de beraberinde getiriyor.

Model, 1600 litreye varan bagaj hacmiyle kalabalık aileler de dahil olmak üzere geniş kullanım alanı arayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. 48 Volt hibrit güç-aktarma sistemine sahip yeni Frontera Hybrid, Edition ve GS donanımlı versiyonlarıyla, yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik ise GS donanımlı versiyonuyla kullanıcılara verimli ve sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunuyor.

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