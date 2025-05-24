BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  GÜNCEL

Malta'da caddeye Atatürk'ün adı verildi! O sözü 3 dilde yazıldı!

Malta'da caddeye Atatürk'ün adı verildi! O sözü 3 dilde yazıldı!

Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği'nin yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi. Caddenin girişine, üzerinde Atatürk'ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün Türkçe, Maltaca ve İngilizce dillerinde yazılı olduğu levha da asıldı.

Abone ol

Malta'nın Marsa kasabasındaki bir caddeye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldız Osayi Samuel'in evini soyan kişinin eskort olduğu iddia edildi
Fenerbahçeli yıldız Osayi Samuel'in evini soyan kişinin eskort olduğu iddia edildi
KAAN'a yoğun ilgi! TUSAŞ tarih vererek, hedefi açıkladı
KAAN'a yoğun ilgi! TUSAŞ tarih vererek, hedefi açıkladı
Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor
Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor
Lahmacuna neler katmışlar neler! Bakanlık bir bir ifşaladı
Lahmacuna neler katmışlar neler! Bakanlık bir bir ifşaladı
Opel Frontera'da sıfır faizli finansman kampanyası
Opel Frontera'da sıfır faizli finansman kampanyası
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ’daki petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ’daki petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ağır yaralı
Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ağır yaralı
AK Parti, grup yönetimini belirleyecek
AK Parti, grup yönetimini belirleyecek
'Huzur İstanbul' uygulamasında bin 35 şüpheli gözaltına
'Huzur İstanbul' uygulamasında bin 35 şüpheli gözaltına
Obezite alarmı: 2035’te 1,5 milyar kişi risk altında!
Obezite alarmı: 2035’te 1,5 milyar kişi risk altında!