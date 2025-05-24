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Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor

Oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural, ikinci bebeklerini bekliyor. İlk çocukları Kemal’i geçtiğimiz yıl kucaklarına alan çift, yeniden anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Oyuncu Ahmet Kural, eşi Çağla Gizem Kural ile birlikte katıldığı bir etkinlikte ikinci kez baba olacağını duyurdu. Nisan 2024’te ilk oğulları Kemal’i kucaklarına alan çift, şimdi ikinci erkek bebeklerini bekliyor.

Ahmet Kural, heyecanını “İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de öyleyim. Baba olmak tarif edilemez bir duygu” sözleriyle dile getirdi. 5 aylık hamile olan Çağla Gizem Kural da “Sağlıkla gelsin inşallah. Aşermiyorum ama bol bol erik yiyorum” diyerek süreci keyifle karşıladığını ifade etti.

2019 yılından bu yana birlikte olan çift, 18 Temmuz 2023’te evlenmiş ve kısa süre sonra ilk bebeklerini beklediklerini açıklamıştı. Oğulları Kemal’in yüzünü geçtiğimiz aylarda ilk kez paylaşan çiftin ikinci bebek heyecanı da sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çağla Gizem Kural, “İki erkek çocuk sizi korkutuyor mu?” sorusuna, “Ahmet bana inanılmaz bir güven veriyor, birlikte altından kalkacağımıza inanıyorum” yanıtını verdi.

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