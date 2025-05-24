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İzmir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

İzmir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

İzmir'in Foça ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.

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İzmir'in Foça ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri sosyal medyada paylaştı. Saat 13.52 sıralarında meydana gelen deprem yerin 9.93 km derinliğinde gerçekleşti. İzmir Körfezinde yaşanan depremde bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panikledi.

SON DEPREMLER

Dün Kütahya Simav'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9 kilometre derinlikte olduğunu bildirmişti. Malatya'da da deprem paniği oluştu. 23 Mayıs'ta Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 11.58 sıralarında bir deprem meydana gelmişti.

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