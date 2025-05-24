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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivale ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret - Resim: 2

Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı gezdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret - Resim: 4

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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