Gazze'de can kaybı 53 bin 901'e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 53 bin 901’e yükseldi. Son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam yaralı sayısı ise 122 bini aştı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53 bin 901’e yükseldi. Son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde Gazze'deki hastanelere ulaştırılan 79 cenaze ve 211 yaralıyla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 53 bin 901’e, yaralı sayısı ise 122 bin 593’e ulaştı.

ATEŞKESİN BOZULMASINDAN BU YANA BİNLERCE KAYIP

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta ilan edilen ateşkesi 18 Mart’ta sona erdirmesinin ardından Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, bu tarihten bu yana 3 bin 747 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 10 bin 552 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Saldırıların aralıksız sürmesiyle birlikte Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiği belirtiliyor. Sağlık hizmetlerinin büyük oranda aksadığı, hastanelerin kapasitesinin üzerinde çalıştığı ve sivillerin güvenli bölgelere erişiminin neredeyse imkânsız hale geldiği bildiriliyor.