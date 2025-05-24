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İBB operasyonunda dördüncü dalga: İfade işlemleri başladı

İBB operasyonunda dördüncü dalga: İfade işlemleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınanların emniyet sorgusu başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon düzenlenmiş, 45 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan dört kişi ise emniyet güçleri tarafından aranıyor.

Operasyonun İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi, emniyette tutuluyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin ifade işlemleri başladı.

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